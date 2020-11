Le Tribunal de Paris donne raison à Tereos et condamne les agriculteurs

La coopérative sucrière Tereos avait saisi la justice en mars 2019, contre huit de ses associés-coopérateurs, pour « dénonciation calomnieuse ». Ces derniers avaient déposé une plainte contre X quelques jours plus tôt auprès du parquet antiterroriste de Paris dans l’affaire du sorbitol provenant d’une usine de Tereos, et retrouvé dans des bâtiments de Daech en Syrie. Cette information avait déjà été révélée dans la presse quelques mois plus tôt.

Le 8 avril 2019, le Parquet de Paris a classé sans suite, la plainte des agriculteurs. Mais Tereos a maintenu la sienne. Le procès s’est déroulé le 13 octobre 2020 et le Tribunal de Paris vient de donner raison à Tereos et de condamner les huit agriculteurs à verser chacun la somme symbolique de 1 €, à la coopérative et à une amende de 1500 euros avec sursis. « Aujourd’hui la justice pénale rend à tous les coopérateurs de Tereos leur honneur, a indiqué Pierre-Olivier Sur, ancien Bâtonnier de Paris et Mathias Chichportich, avocats de Tereos, dans un communiqué. Tous avaient été sidérés de la gravité des accusations qui avaient été portées contre la coopérative ».

Une condamnation symbolique

« Les agriculteurs sont bien sûr déçus de ne pas avoir été acquittés compte tenu de leur bonne foi dans cette affaire, souligne de son côté, Thibault Guillemin, avocat des huit agriculteurs. Mais la peine symbolique qui a été prononcée démontre que le tribunal a bien compris le contexte de tension entre direction et agriculteurs, dans lequel le procès s’est déroulé. Mes clients se réservent le droit de faire appel ».