Surface de colza en nette hausse, en légère baisse pour le blé

La surface de colza d’hiver pour la campagne de 2021-2022 est estimée à 1,10 million d’hectares, selon les premières prévisions publiées par Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans sa note d’Infos rapides ce 7 décembre 2021.

121 000 ha supplémentaires de colza sur un an

La sole française de colza devrait ainsi gagner 121 000 ha par rapport à 2021, « année pour laquelle elle était particulièrement faible », précise Agreste. Si elle marque une progression de 12,3 % sur un an, elle reste inférieure à la moyenne quinquennale 2017-2021 (1,24 million d’hectares) de 11,3 %, soit un recul de 140 000 ha.

Évolution des surfaces de colza d’hiver 2022 par rapport à 2021. Source : Agreste

« Ces premières prévisions sont le reflet de conditions météorologiques qui, malgré la présence de limaces dans la majorité des régions, ont assuré la bonne levée des parcelles », indique le ministère.

Légère baisse des semis de céréales

La surface consacrée aux céréales d’hiver est estimée à 6,85 millions d’hectares en 2021-2022, soit en léger repli par rapport à la campagne précédente (6,88 millions d’hectares). Elle est cependant en hausse sur la moyenne quinquennale (6,74 millions d’hectares).

La sole de blé tendre reculerait de 32 000 ha sur un an (−0,6 %) selon Agreste, à 4,92 millions d’hectares.

Les surfaces de blé dur d’hiver baisseraient de 5 000 ha par rapport à 2021, à 279 000 ha, et de 11 000 ha (−3,9 %) sur la moyenne quinquennale 2017-2021. « Elles diminueraient dans le Centre-Val de Loire, mais augmenteraient en Occitanie et Paca », détaille le ministère.

Les surfaces d’orge d’hiver seraient au contraire en hausse, à 1,23 million d’hectares en 2021-2022 contre 1,20 million d’hectares pour la campagne de 2020-2021, mais resteraient inférieures à la moyenne de 2017 à 2021 (1,27 million d’hectares).

« Les soles d’avoine (58 000 ha), de seigle (40 000 ha) et de triticale (322 000 ha) sont en baisse par rapport à 2021, respectivement de 4,5 %, de 7,1 % et de 4,1 %, ajoute Agreste. Elles restent toutefois en nette augmentation par rapport à la moyenne de 2017 à 2021 : +3,1 % pour celles d’avoine, +31 % pour celles de seigle et +8 % pour celles de triticale. »

Justine Papin