Les trieurs à façon entrent dans l’interprofession

L’activité du Staff a progressé de 10 à 15 % en 2020 comparé à 2019 pour les céréales, a annoncé Sylvain Ducroquet, président du syndicat. Cette progression est notamment due à des besoins en semences fermières plus importants à cause de fait la hausse du PMG (poids de mille grains) à la récolte 2020 et celle des surfaces semées en blé à l’automne 2020. Cette progression de la sole de blé est liée à la baisse de celle des pommes de terre impactées par le Covid, dans un contexte de prix porteurs pour la céréale. Selon le Staff, pas moins de 60 % des semences de céréales sont désormais des semences de ferme.

Sylvain Ducroquet met en avant la professionnalisation du métier avec des machines qui s’approchent de celles utilisées dans l’industrie et avec des chantiers qui grossissent. « Les fermes s’agrandissent et sous-traitent la partie semences, explique le président du Staff. On est ainsi passés de 4 tonnes par chantier à 8 tonnes en dix ans. Et on a atteint le cap des 5000 tonnes en moyenne par entreprise de triage à façon.

Hausse des activités en bio

Beaucoup de professionnels ont fortement investi pour répondre à la hausse de la demande pour le bio et l’agriculture de conservation, cette dernière nécessitant la mise en place de couverts permanents, avec des mélanges d’espèces.

Le Staff insiste ainsi sur la diversification des espèces travaillées dans le cadre des associations de cultures : « On est passé de 5 espèces à plus de 12 espèces travaillées», chiffre Sylvain Ducroquet. Et de citer par exemple la cameline, la lentille, la vesce, la gesce, le sarrasin, le soja…

Hausse des mélanges variétaux

Il insiste aussi sur la progression des mélanges variétaux en céréales. « Nous nous engageons avec l’Inrae dans un programme de recherche Mobidiv (1), pour étudier pendant six ans le comportement des mélanges dans les fermes, cela commence cette année », précise Sylvain Ducroquet.

(1)Mobiliser et sélectionner la diversité cultivée intra et inter-spécifique pour un changement systémique vers une agriculture sans pesticide