La Commission européenne a publié le 21 février 2022 son bulletin mensuel Mars sur l’état des cultures en Europe. Elle estime que les cultures d’hiver et les prairies dans la plupart des régions d’Europe sont en bonne condition. « Aucun impact négatif n’a encore été enregistré en raison du déficit pluviométrique dans de grandes parties d’Europe occidentale et centrale », note le bulletin.

La teneur en eau du sol en dessous de la moyenne saisonnière

Cependant, dans le sud et les régions du sud-ouest de la Méditerranée, le déficit hydrique persistant a conduit à une situation de sécheresse. Le sud du Portugal, le sud de l’Espagne, le sud-est de la France et le nord-ouest de l’Italie sont les plus touchés. « La teneur en eau du sol dans ces régions est en dessous de la moyenne saisonnière et l’eau des réserves utilisées pour l’irrigation est bien en deçà de leur capacité, commente la Commission européenne. Des précipitations supérieures à la moyenne sont nécessaires dans les semaines et mois à venir pour éviter un risque accru d’impacts négatifs sur les conditions de croissance des cultures plus tard dans la saison. »

Toutefois, selon les prévisions météorologiques actuelles, des conditions plus sèches que d’habitude devraient continuer à prévaloir dans les mois à venir dans ces régions, avec potentiellement des effets négatifs sur les rendements.

Faible endurcissement au gel

Jusqu’à présent, aucun dégât de gel significatif n’a eu lieu. Cependant, l’endurcissement est faible dans l’ouest de l’Europe, et une grande partie de l’Europe centrale. C’est très nettement inférieur à la moyenne en Allemagne et dans les régions limitrophes en Pologne et en République tchèque.