Sojaxa, l’association pour la promotion des aliments à base de soja français, se réjouit dans un communiqué du 21 octobre 2021 des prévisions de belle récolte.

Volumes proches du record de 2019

Qu’il s’agisse du rendement moyen par hectare ou du prévisionnel de tonnes récoltées, les dernières données d’Agreste montrent en effet une nette progression de la culture du soja en France. La production de soja augmenterait ainsi de 13,8 %, à 452 800 tonnes, soit un volume proche du record de 2019, soutenu par un rendement élevé cette année, estimé à 29 q/ha.

« La culture du soja en France est l’un des facteurs clés de la transition agricole et de l’alimentation durable, cette légumineuse présente de nombreux bénéfices environnementaux, car elle nécessite peu d’intrants et d’interventions dans les champs, mais surtout, elle améliore la structure du sol pour la culture suivante », rappelle l’association de promotion.

Attentes des consommateurs

Aujourd’hui, selon Sojaxa, 20 % de la récolte est utilisée en l’alimentation humaine, ce qui est « suffisant pour la fabrication des produits au soja français et plus de 25 % du soja cultivé est conduit en agriculture biologique ».

« Le marché des produits au soja reste un marché de niche car il représente entre 2 et 3 % du total alimentaire, néanmoins les attentes des consommateurs vers plus de naturalité et de santé nous laissent à penser que la filière du soja a de beaux jours devant elle ! », considère de plus Olivier Clanchin, président de Sojaxa.

Depuis la crise du Covid-19, le contexte est favorable au développement d’achats des produits végétaux et bio et plus particulièrement des produits au soja du fait de leurs intérêts santé et environnementaux.