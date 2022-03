Le 11 mars 2022, le ministère américain de l’Agriculture (USDA) a annoncé qu’il mettra à disposition 250 millions de dollars cet été, pour relocaliser la production d’engrais.

Les récentes perturbations de la chaîne d’approvisionnement, résultant de la pandémie ou encore de la guerre en Ukraine, « ont montré à quel point il est important d’investir dans ce maillon crucial de la chaîne d’approvisionnement agricole ici, chez nous », a déclaré le secrétaire à l’Agriculture Tom Vilsack, cité dans un communiqué.

Sécuriser l’approvisionnement

L’USDA estime que ce programme de subventions créera des empois, diminuera les coûts de l’approvisionnement et le rendra plus fiable. « Des investissements accrus dans l’industrie nationale des engrais contribueront à lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre associées au transport, tout en favorisant des méthodes de production plus durables et une application plus précise », estime également le ministère.

Actuellement, les États-Unis sont « le deuxième ou le troisième importateur pour chacun des trois principaux composants d’engrais », précise l’USDA.

Enquête sur le manque de concurrence

Par ailleurs, pour « répondre aux préoccupations croissantes en matière de concurrence dans la chaîne d’approvisionnement agricole », une enquête publique sera lancée au sujet des semences, engrais et autres intrants. L’objectif est de se pencher sur des « éventuelles pratiques anticoncurentielles » de grandes entreprises, dans des structures de marché concentrées.