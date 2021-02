Si, si, Nicolas Hulot, on a évalué les effets de la sortie du glyphosate

Si, si, Nicolas Hulot, il y a bien eu des études, cultures par cultures, sur les solutions et les effets de l’interdiction du glyphosate. Elles ont été menées par des organismes scientifiques reconnus et financés par l’État. Elles ont été rendues publiques et discutées librement par tout un chacun. Elles ont été reprises dans un rapport d’une mission parlementaire entièrement consacrée à cette question. Ce texte est accessible à chaque citoyen à toute heure du jour et de la nuit sur le site de l’Assemblée nationale. Petit inventaire rapide !

L’ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot était l’invité du journaliste Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV-RMC le mardi 9 février 2021. La fondation qui porte son nom publiait le même jour un rapport qui mettait en parallèle l’argent public dédié à l’agriculture en France et l’évolution de l’utilisation des produits phytosanitaires.

« On n’entre pas dans le comment »

La conversation de la matinale de Jean-Jacques Bourdin était beaucoup plus générale. C’est l’exercice qui le veut. À une question du journaliste sur le respect des engagements des responsables politiques, Nicolas Hulot reconnaît la défiance des citoyens (à partir de 8’45 sur le replay disponible sur le site de BFMTV).

Il en attribue la cause à l’écart qui existe entre les promesses des politiques et la faiblesse des moyens qui sont alloués à ces objectifs. L’ancien ministre d’Emmanuel Macron prolonge sa réponse : « On se fixe un objectif mais on ne rentre pas dans le comment. On dit qu’on va sortir du glyphosate dans les trois ans. On ne le met pas dans la loi. Il n’y a donc pas d’irréversibilité, tout le monde s’en fout. »

« Mais est-ce qu’on se donne les moyens de regarder, mode de culture par mode de culture, là où il y a des impasses ? » s’interroge Nicolas Hulot. Puis la conversation se poursuit sur le rapport de la fondation Nicolas Hulot, illustrant aussi le propos général sur l’inadéquation entre les intentions et les actions, et des considérations politiques moins agricoles.

Une mission parlementaire

Si Nicolas Hulot se pose vraiment cette question, il aurait pu y répondre assez facilement. Oui, l’État s’est bien donné les moyens d’analyser, mode de culture par mode de culture, les impasses que génère l’interdiction programmée du glyphosate. Il a été poussé en ce sens par une mission parlementaire spécialement consacrée au suivi de la stratégie de sortie du glyphosate.

Créée en septembre 2018, cette mission était présidée par le député de l’Aisne (LR) Julien Dive. Ses deux rapporteurs étaient le député de la Creuse Jean-Luc Moreau (LREM) et le député du Rhône (LREM) Jean-Luc Fugit. Elle a remis son rapport final le 15 décembre 2020. La totalité de ses travaux est accessible sur le site de l’Assemblée nationale.

Son rapport liste sur une dizaine de pages les usages agricoles du glyphosate en viticulture, en arboriculture fruitière, en culture maraîchère et en grandes cultures. Il consacre sa troisième partie, là aussi pendant une dizaine de pages, à l’évaluation économique de la sortie du glyphosate en grandes cultures, en viticulture, en arboriculture et en forêt.

Quatre rapports de l’Inrae et de l’Anses

L’Inrae, l’organisme public de recherche agronomique et environnementale qui fait autorité en France et sans doute dans le monde, a rendu trois rapports sur l’évaluation économique des alternatives au glyphosate : en juillet 2019 pour la viticulture, en décembre 2019 pour l’arboriculture et en juillet 2020 pour les grandes cultures.

De son côté, l’Anses, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, a réalisé une étude sur l’évaluation comparative des alternatives non chimiques. L’organisme l’a rendu publique le 9 octobre 2020.

Donc, oui, l’État s’est bien donné les moyens d’évaluer les impasses de sa volonté politique. Pour que ce soit plus facile à retrouver pour toute personne qui s’intéresserait à cette question, fût-elle un ancien ministre de l’Environnement, voici tous les liens vers les rapports cités :