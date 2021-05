La Direction générale de l’alimentation (DGAL) a mis à jour la liste du matériel d’application des produits phytos reconnu comme ayant une action antidérive (-66 % au minimum). Celle-ci a été publiée le 20 mai 2021 au Bulletin officiel du ministère de l’Agriculture.

Des conditions d’emploi précisées

Elle rappelle que « leur utilisation est nécessaire pour diminuer la largeur des zones non traitées à proximité des milieux aquatiques ainsi que certaines distances de sécurité à proximité des zones d’habitation ».

De nouveaux équipements sont inscrits pour les filières viticulture, arboriculture et cultures basses. De plus, les conditions d’emploi de certains matériels sont précisées, « suite au constat de pratiques inadaptées » en arboriculture et de viticulture, indique la DGAL.

Cette liste abroge la précédente version de cette liste, qui date de novembre 2020.