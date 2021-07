Dans une instruction en date du 2 juillet 2021, dévoilée par le média Contexte le 7 juillet, les ministères de la Transition écologique et de l’Agriculture ont demandé aux préfets l’organisation d’une nouvelle consultation publique des chartes d’engagement sur les ZNT riverains (zone de non-traitement).

Cette instruction fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 19 mars 2021 qui avait invalidé les méthodes d’élaboration de ces chartes (qui permettent de réduire, sous conditions, les distances de traitement phytosanitaire vis-à-vis des habitations).

79 chartes présentant des faiblesses

Selon les deux ministères, 79 chartes (1) présentent « des faiblesses de nature à les fragiliser juridiquement ». Ils invitent donc les préfets concernés à organiser une nouvelle consultation publique, ouverte à toute personne, d’une durée de 21 jours au moins et qui devra démarrer entre le 5 et le 16 juillet 2021. Les concertations nécessaires avec les chambres d’agriculture et les organisations syndicales devront être organisées au préalable.

À l’issue des consultations, les préfets devront publier, sur les sites internet des préfectures, les décisions d’approbation et les chartes, après vérification de leur conformité.

