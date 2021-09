Julien Denormandie, le ministre de l’Agriculture, a tenté sous forme d’une série de tweets postés le 4 septembre 2021, de lever « toute incompréhension » faisant suite à l’intervention d’Emmanuel Macron lors de l’ouverture du Congrès mondial de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN) le 3 septembre 2021 à Marseille.

Le président de la République s’est en effet engagé à porter « une initiative forte […] de sortie accélérée des pesticides » quand la France aura la présidence tournante de l’Union européenne, au premier semestre de 2022.

« Nous sommes dans un marché commun, donc cette question doit être européenne, tweete Julien Denormandie. Sinon, nous créons juste de la compétition déloyale, sur le dos de notre agriculture et de notre environnement ! »

(5/6)

4. Il faut sortir de l’hypocrisie du commerce international.



On ne peut pas accepter que soient importés des produits dont la production ne serait pas autorisée chez nous.



Donc, NON au Mercosur et OUI aux clauses miroirs. Priorité de la #PFUE.