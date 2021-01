Greenpeace recadre Julien Denormandie sur les NBT

Dans un communiqué paru le 13 janvier 2021, Greenpeace reproche à Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture, sa position sur les NBT (new breeding techniques, nouvelles techniques de sélection variétale), qu’il a livrée à la presse. Le ministre s’est ainsi dit en faveur des NBT et d’un nouveau cadre réglementaire européen adapté.

Le ministre fait « fi de la réalité scientifique »

« Il se dit en attente de la proposition que doit rendre en mai prochain la Commission européenne, sollicitée par les États membres, sur une potentielle révision de la réglementation en vigueur sur les OGM », détaille Greenpeace.

Mais « en réduisant la définition des OGM à la seule technique de la transgenèse, cette déclaration du ministre de l’Agriculture fait fi de la réalité scientifique sur le sujet et adopte tous les éléments de langage du lobby pro-OGM », considère Suzanne Dalle, chargée de campagne pour l’agriculture chez Greenpeace France.

Selon elle, « les plantes issues de NBT n’ont rien de naturel et correspondent bien à la définition européenne des OGM ». Et Greenpeace de n’y voir « qu’un renoncement extrêmement dangereux face au lobby incessant des entreprises de l’agrochimie et les semenciers. »

L’organisation environnementale considère que « la décision de la Cour de justice européenne (de juillet 2018, NDLR) était claire, et confirmait les avertissements de nombreux scientifiques ayant souligné que l’édition de gènes peut causer des dommages non intentionnels à l’ADN, avec des conséquences inconnues sur l’environnement et la santé ».

« Opposition à tous les OGM »

« Il est urgent que la France recadre la position exprimée par le ministre de l’Agriculture, et maintienne sa position historique d’opposition à tous les OGM, qu’ils soient nouveaux ou anciens », estime Suzanne Dalle.

« La réglementation en vigueur existe pour prévenir les dommages et informer les consommateurs sur les aliments qui se retrouvent dans leurs assiettes, ajoute-t-elle. La dissémination de ces nouveaux OGM dans l’environnement sans mesures de sécurité appropriées est illégale et irresponsable. »