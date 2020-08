MeteoNews prévoit un nouveau pic de chaleur pour la seconde partie de cette semaine qui débute ce lundi 3 août 2020. Les températures s’établiraient entre 35 et 40°C, et les seuils de canicule pourraient être atteints.

« Après un bref rafraîchissement ce dimanche et surtout ce lundi [3 août 2020] avec un “pic” de fraîcheur légèrement sous les normales de saison, la chaleur reviendra en force, grimpant rapidement en intensité entre le mercredi 5 août 2020 et le week-end prochain », prévient .MeteoNews dans un communiqué de presse diffusé le dimanche 2 août 2020.

Sur une période d’au moins cinq jours

Pour les jours suivants, MeteoNews prévoit une augmentation des températures sur une période plus longue que la semaine dernière : « au moins cinq jours, voire plus. Quant aux thermomètres, ils pourraient afficher 35 à 40 degrés sur les trois quarts du pays ! Les seuils de canicule pourraient être atteints voire dépassés. Cette prévision, plutôt fiable, demande à être affinée de jour en jour. »

Le début de l’été météorologique s’est déroulé dans des conditions assez classiques. Le premier pic caniculaire a eu lieu en cette fin de juillet. « Les 40 degrés ont été atteints et dépassés jusqu’au nord de la Loire… pour le deuxième été consécutif ! constate MeteoNews. Atteindre ou dépasser 35 degrés au nord de la Loire est censé se produire une fois tous les deux ou trois étés. »

Le seuil des 35°C franchi au nord de la Loire

Or, selon MeteoNews, c’est la douzième fois en douze ans que ce seuil est franchi au nord de la Loire. « Et des valeurs plus élevées évidemment au sud du fleuve. Un signe du réchauffement climatique ? Un pic de chaleur en lui-même, aussi fort soit-il, non. Sa répétition comme c’est le cas notamment depuis les années 2000, oui ! »

Parmi les températures records relevées lors de ce pic de chaleur en fin de semaine dernière, MeteoNews rapporte :

Jusqu’à 42,6 degrés ce samedi 1er août à Montclus, dans le Gard et quelques records mensuels voire plus rarement annuels localement en Provence ;

Jusqu’à 41,9 degrés à Balbigny, dans la Loire, vendredi 31 juillet et localement plus de 40 degrés en Ile-de-France ;

Jusqu’à 41,9 degrés à Socoa, dans les Pyrénées-Atlantiques jeudi 30 juillet.