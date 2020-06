L’été calendaire débute avec le solstice d’été, autrement dit, le jour le plus long de l’année, le 21 juin. « En raison de l’inertie de l’atmosphère, ce n’est qu’environ trois semaines plus tard que la température moyenne est généralement à son maximum, c’est-à-dire à la mi-juillet », explique Météo-France.

Et pour les météorologues, ces températures maximales marquent le milieu de l’été météorologique qui correspond à la période de l’année la plus chaude. Voilà pourquoi l’été météorologique commence le 1er juin, et se termine le 31 août, avec à la mi-juillet, les températures moyennes maximales.

Trois semaines de décalage

Selon la même logique, l’hiver météorologique correspond à la période de l’année la plus froide. À nouveau, l’inertie de l’atmosphère « décale » les températures les plus basses à la mi janvier, et non au solstice d’hiver, jour où débute l’hiver calendaire, le 21 ou 22 décembre. L’hiver météorologique commence le 1er décembre et prend fin le 28 ou le 29 février.

