pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Dans ses dernières prévisions publiées le jeudi 11 juin 2020, le ministère américain de l’Agriculture (USDA) révise nettement à la hausse les stocks de blés mondiaux à la fin de la campagne 2020/2021. Une révision qui touche les pays importateurs, à l’inverse des principaux exportateurs.

Les stocks mondiaux sont ainsi en augmentation de 6 millions de tonnes à 316 millions de tonnes, mais en baisse de plus de 2 millions de tonnes pour les pays exportateurs, dont font partie l’Union européenne, les États-Unis ou la Russie.

L’Inde principale responsable

Cette augmentation des stocks de fin de campagne est imputable principalement à l’Inde, dont la production est revue à la hausse de plus de 4 millions de tonnes, sans pour autant que ses exportations soient revues à la hausse, à 1 million de tonnes.

Évolution de l’estimation de la production mondiale de blé selon le ministère américain de l’Agriculture.

« Un parti pris surprenant », estime Gautier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel. Car si « traditionnellement », la production indienne est principalement dédiée à « l’autoconsommation », les Indiens ont plusieurs fois exporté du blé en quantité, jusqu’à 6 millions de tonnes et plus en 2012 et 2013, contre le million habituel.

« Ce blé, essentiellement fourrager et à destination de l’Asie du Sud-Est, pourrait donc, selon Gautier Le Molgat, faire son retour sur le marché mondial, compte tenu des stocks élevés du pays. » Par ailleurs, la production mondiale de blé est revue à la hausse de 5 millions de tonnes, à 773,43 millions de tonnes.

Peu de changements pour le maïs

Évolution de l’estimation de la production mondiale de maïs selon l’USDA, le ministère américain de l’Agriculture.

Concernant le maïs, peu de changements : les productions des États-Unis et de l’Union européenne ne bougent pas. Les stocks mondiaux sont très légèrement revus à la baisse, à 337,9 millions de tonnes (-1,8 millions de tonnes), en raison d’une révision à la baisse équivalente des stocks de début de campagne. La consommation intérieure des États-Unis, qui ne change pas à 321,3 millions de tonnes, est jugée « optimiste » par Gautier Le Molgat, compte tenu de la récession mondiale.

Vente de soja américain à la Chine

Évolution de l’estimation de la production mondiale de soja selon l’USDA, le ministère américain de l’agriculture.

Enfin, la situation du soja ne bouge guère non plus. Les stocks mondiaux sont également revus à la baisse à 96,3 millions de tonnes (-2 millions de tonnes), notamment en raison d’une révision des stocks de départ.

« Sur le marché du soja, l’USDA a rapporté hier la vente de 720000 tonnes de soja américain à destination de la Chine, annonce aussi La Coopération Agricole — Métiers du grain dans sa lettre hebdomadaire diffusée le 12 juin 2020. Depuis la mi-mai, le dollar a fléchi vis-à-vis du real brésilien, rendant le soja américain plus compétitif face à son principal concurrent. Cela permet également à la Chine de contribuer au respect de leurs engagements dans le cadre de la phase 1 de l’accord sino-américain. »