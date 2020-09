Marché excédentaire

La récolte européenne de pommes de terre augmente

5 h

En France, la récolte de pommes de terre est estimée à 6,7 millions de tonnes, avec un rendement moyen de 43,5 t/ha (44,8 t/ha en moyenne sur les 5 pays du NEPG). © Cédric FaimaliCédric Faimali

Selon le NEPG (1), la récolte 2020 de pommes de terre pour les cinq plus gros producteurs européens devrait s’afficher à 27,9 millions de tonnes, en hausse de 3,8 % sur un an. Suite à la crise sanitaire du coronavirus, l’offre est toujours excédentaire et le NEPG conseille de réduire les surfaces pour « reprendre le contrôle ».