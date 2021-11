Euronext l’avait annoncé le 15 décembre 2020 : le groupe boursier va ouvrir un contrat pour le blé dur, à règlement en espèces. Celui-ci sera officiellement lancé le 3 janvier 2022, peut-on lire sur la page réservée à ce contrat, en ligne depuis le 9 novembre 2021. Ce calendrier « permettra aux clients de se couvrir efficacement et de gérer les risques de prix pour la campagne de blé dur de 2022 », assure Euronext dans son communiqué.

Partenariat avec Sitagri

Les opérations financières ne sont donc pas possibles avant le 3 janvier 2022, mais Euronext met d’ores et déjà en ligne sur cette page un indice de prix franco-italien : le Sedwi (Sitagri European durum wheat index). Fourni par Sitagri, il se base sur six références : trois en France (La Pallice, Port-la-Nouvelle et Rouen) et trois en Italie (Altamura, Bologna, Foggia).

Indice Sitagri du blé dur européen, en euro par tonne. Au 15 novembre 2021 : 527,30 €/t. © Euronext

Des prix indicatifs pour les échéances à venir (quatre par an : mars, mai, septembre et décembre, comme pour le blé tendre) sont également affichés.

L’objectif de cette première étape est de « permettre aux clients de se familiariser avec les prix des indices, permettant une transition en douceur vers la deuxième étape du déploiement du contrat », explique Euronext.