Deux nouvelles méthodes ont été approuvées par le ministère de la Transition écologique pour valoriser les réductions des émissions de gaz à effet de serre, via le Label bas carbone. Ces décisions ont été publiées au bulletin officiel le 26 novembre 2020.

La méthode « haies », portée par la chambre d’agriculture des Pays de la Loire Elle « comptabilise la séquestration du carbone dans les sols et la biomasse par le biais d’une gestion durable des haies bocagères des exploitations agricoles en France ». Conditionnée à l’adhésion au label haies, elle permet de valoriser la plantation de haies sur sol nu, l’enrichissement de haies dégradées ou relictuelles (discontinues), l’amélioration de haies en conservation… La méthode « plantation de vergers », élaborée par Agrosolutions pour le compte de la Compagnie des amandes « Le levier ciblé par cette méthode est la plantation d’une culture fruitière pérenne (verger) sur une terre non cultivée actuellement pour cet usage » (terre arable, ou cultures pérennes comme la viticulture ou les prairies permanentes), précise l’annexe. Elle ne couvre pas les leviers de réduction des émissions mis en place dans un verger déjà installé.

Trois méthodes approuvées en agriculture

Le Label bas carbone, lancé en avril 2019, permet à des porteurs de projets de certifier leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre pour qu’ils puissent les faire financer (crédits carbone) et les attribuer à des entreprises, des collectivités, des particuliers, etc. À ce jour, trois méthodes ont ainsi été approuvées dans les secteurs agricoles. En effet, les deux nouveautés s’ajoutent à la méthode « Carbon Agri », développée par l’Institut de l’élevage (Idele). Celle-ci cible les élevages bovins et les grandes cultures.

