Si la nomination n’est pas encore effective, un décret publié au Journal officiel du 23 avril 2022 définit les missions du futur délégué interministériel chargé d’assurer le suivi des conclusions du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique.

Créé pour trois ans, le poste est rattaché au ministre chargé de l’Environnement et au ministre chargé de l’Agriculture.

Nommé par décret, sur proposition des deux ministres, « le délégué interministériel promeut, coordonne et suit la mise en œuvre de la feuille de route issue des travaux du Varenne.

Il veille :

À coordonner les actions de l’État pour répondre aux éventuels besoins des services territoriaux et assurer un suivi des actions engagées par les préfets coordonnateurs de bassin ou la bonne mise en œuvre par l’État des décisions, dont les travaux réglementaires, issues du Varenne ;

À la mise en œuvre rapide des actions prioritaires identifiées lors du Varenne pour optimiser et maîtriser la mobilisation des ressources en eau, dans le respect des équilibres naturels et des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;

À valoriser les travaux réalisés dans le cadre du Varenne, proposer et porter toutes les évolutions nécessaires pour permettre au secteur agricole de mieux anticiper et de faire face aux conséquences du changement climatique dans la continuité des actions identifiées dans le cadre du Varenne.

À ce titre, il a pour mission :

De garantir la continuité de la dynamique engagée par le Varenne et assurer son portage. Il est le référent pour les parties prenantes sur la problématique agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique ;

et de l’adaptation au ; De coordonner et promouvoir l’action en commun des services de l’État en faveur d’une politique publique de l’eau en agriculture conciliant usages agricoles, économies d’eau et adaptation au changement climatique ;

De veiller à l’association de l’ensemble des acteurs concernés, notamment le ministère chargé de la santé et les collectivités territoriales, afin de faciliter la mise en œuvre de la feuille de route issue du Varenne ;

De faire vivre les principes du Varenne et en particulier de s’appuyer sur les instituts techniques, de recherches, l’expérimentation, et l’innovation technique ; d’aider les préfets à encourager les dynamiques territoriales, et à favoriser l’aboutissement des projets territoriaux ainsi que l’élaboration des projets de territoire pour la gestion de l’eau ;

; De favoriser la mobilisation des ressources budgétaires pour la mise en œuvre de la feuille de route issue du Varenne ».

Institué par le décret n° 2022-612 du 21 avril 2022, le délégué interministériel devra rendre compte régulièrement de ses travaux et remettra, au terme de son mandat, « un rapport au Premier ministre et aux ministres faisant le bilan de son action et formulant des propositions d’amélioration ».