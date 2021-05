La téléprocédure de demande d’aides pour les matériels pour la culture, la récolte et le séchage des oléoprotéagineux ouvrira le lundi 17 mai 2021. Soyez rapides, car les demandes seront traitées par ordre d’arrivée, dans la limite des 20 millions d’euros disponibles.

Le premier dispositif d’aides aux équipements pour le développement des protéines, doté de 20 millions d’euros et ouvert le 11 janvier 2021 avait été épuisé en deux jours. Ainsi, 1 160 demandes ont été satisfaites sur près de 4 000 déposées.

Un deuxième guichet doté de 20 millions d’euros ouvrira le 17 mai 2021 (accessible ici). Il cible spécifiquement les équipements dédiés à la culture des oléoprotéagineux.

Retrouvez ici toutes les informations relatives à ce deuxième programme d’aide.

Le matériel éligible

Les conditions sont les mêmes que pour le premier plan, taux d’aide de 40 % pour un plafond de dépense de 40 000 € HT, avec des majorations pour les jeunes agriculteurs, nouveaux installés et Cuma.

Toutefois, la liste de matériels éligibles est plus restreinte. Elle inclut des matériels qui concernent la culture, la récolte des espèces riches en protéines et le séchage des graines d’oléoprotéagineux.

Voici la liste :

Coupe flex à vis sans fin

Couple flexible et/ou à tapis pour moissonneuse-batteuse

Coupes russes pour tournesol

Équipements de coupe de type Coupe Moresil

Extension de coupes pour colza

Matériel de tri

Matériel de trituration dont presses

Plateaux de coupes A tournesol avec rabatteurs

Rallonges de coupe

Toaster mobile

Toaster

Trieurs

Unité de triage des semences de protéagineux

Semoir de précision pneumatique pour semis de soja

Quels sont les documents à fournir ?

Les devis de matériel seront à joindre (en les téléchargeant) à la demande. Il s’agit des devis détaillés et chiffrés des investissements, rédigés en français et non signés/acceptés, avec un intitulé explicite permettant d’identifier le matériel par rapport à celui listé ci-dessus. Un seul devis par matériel est nécessaire.

Le cas échéant, les statuts de la société demandeuse si elle est autre que Gaec, EARL et SCEA. Les statuts de la société en présence d’un associé jeune agriculteur (JA) ou nouvel installé depuis moins de 5 ans (NI).

Accédez ici à la téléprocédure. Retrouvez également le guide utilisateur pour remplir la demande d’aide (cliquez ici). L’identification du demandeur se fait par son numéro Siret.

Un troisième dispositif d’aides au second semestre

Le 28 avril 2021, le ministre de l’Agriculture a annoncé qu’un troisième dispositif d’appel à projets serait ouvert au second semestre afin d’examiner les dossiers qui n’avaient pas pu être retenus lors de l’instruction des deux premiers guichets.

Il a aussi proposé une enveloppe de 2 millions d’euros dédiée aux sursemis de légumineuses fourragères.

(28/04/2021)