Entre 2018 et 2019, « la baisse des produits phytosanitaires et du glyphosate c’est -35 % » a assuré le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume sur FranceInfo ce 26 juin 2020, faisant probablement référence aux ventes de phytos.

Après la hausse enregistrée entre 2017 et 2018, il a indiqué que cela signifie qu’« on est en dessous du niveau d’il y a deux ans ». Il a ainsi affirmé qu’entre 2017 et 2019, une baisse de 30 % a été enregistrée. « C’est une excellente nouvelle, parce qu’il faut aller vers cette baisse, a-t-il commenté. La transition agroécologique est en marche. Je voudrais saluer les agriculteurs qui font un travail remarquable ».

En 2018, anticipation d’une hausse des taxes

En janvier 2020, le gouvernement avait publié une note de suivi du plan Ecophyto 2 +. Celle-ci concluait à une augmentation de 21 % des ventes de produits phytosanitaire des distributeurs aux agriculteurs entre 2017 et 2018. L’UIPP (1) avait pour sa part annoncé une hausse des ventes de 8 %, et expliqué que celle-ci résultait d’une anticipation des agriculteurs de la hausse de la redevance pour pollution diffuse (RPD) du 1er janvier 2019. Une partie des produits achetés en 2018 étaient aussi destinés à être utilisés en 2019.

