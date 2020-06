pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si pendant le confinement, les consommateurs se sont montrés très intéressés par les produits frais, et notamment pré-emballés, la tendance a changé ensuite. « À l’approche du déconfinement, ils ont été davantage attentifs aux prix, l’origine France passant au second plan, indique FranceAgriMer, dans une note publiée le 3 juin 2020. Une semaine après le 11 mai, il est encore trop tôt pour observer des évolutions de la demande. »

Météo capricieuse

Les pluies du début du mois de mai ont ralenti les productions d’asperges et de fraises. Cependant, la demande pour ces produits est toujours présente, nuance FranceAgriMer, à la faveur des week-ends prolongés.

L’hiver doux a perturbé la production de fraises gariguettes : la production au sol a tardivement pris le relais de celle hors-sol, et n’a pas atteint son potentiel de production maximal. Les fraises rondes représentent la majorité de la production.

Tomates à la peine

Concernant la tomate, l’offre s’étoffe mais la demande manque de dynamisme. « Les tomates cerise ne bénéficient pas de débouchés suffisants et des destructions de stocks s’opèrent », indique FranceAgriMer.

« En laitue d’été, la situation est similaire, ajoute FranceAgriMer. Si le marché du frais est fluide, les salades de quatrième gamme et les jeunes pousses ne rencontrent pas une demande satisfaisante. » En pomme de terre, la filière destinée à la transformation cherche des solutions pour écouler les stocks accumulés.

Baisse des importations

Les importations de fruits et légumes (hors pommes de terre) frais en mars 2020, au début du confinement, étaient en repli respectivement de 4 % et 5 % par rapport à 2019, à date. Selon les premiers chiffres de la douane française, les importations de fruits frais représentent 278 000 tonnes (tous produits confondus), et celles de légumes frais, hors pommes de terre, 124 000 t.

La France enregistre une baisse de 30 % des importations en volume en provenance d’Italie (principalement concernant les pommes et les kiwis). « À l’inverse, les exportations françaises semblent bénéficier du contexte, avec une augmentation de 8 % en volume », précise l’office de statistiques. À noter cependant que les exportations de pommes étaient en net retrait à cette époque l’an dernier.