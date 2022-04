Dans le cadre du 76e congrès national de la FNSEA, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé « l’éligibilité des nouveaux véhicules B100 exclusifs à la vignette Crit’Air 1 », ont relevé le 30 mars 2022 Terres Univia, Terres Inovia et la Fop (1) dans un communiqué commun. Cela permettra ainsi aux véhicules concernés de circuler dans les zones à faibles émissions.

Le B100, produit en France, est un biocarburant (100 % biodiesel) entièrement issu de colza français. Il est destiné aux flottes professionnelles (camions, bus, cars, bennes à ordures, engins et trains). Les véhicules « B100 exclusifs », « B100 bloqués » ou encore « B100 irréversibles », « ne peuvent fonctionner qu’avec du B100, et non plus de façon réversible et miscible avec du gazole », explique le groupe Avril, qui commercialise du B100 sous sa marque Oleo100 depuis novembre 2018.

Transition énergétique et protéines végétales

L’ensemble des acteurs de la filière française des huiles et protéines végétales s’en « félicite », a réagi Arnaud Rousseau, président de la Fop mais également du groupe Avril. « Cette décision concrétise le rôle clé du monde agricole pour relever ensemble le défi de la souveraineté alimentaire et énergétique, grâce à la coproduction d’énergies nouvelles notamment à partir de colza 100 % français et de protéines végétales pour l’alimentation humaine et animale », a-t-il déclaré par communiqué.

Terres Univia, Terres Inovia et la Fop rappellent que « un litre de B100 s’accompagne d’une coproduction de 1,7 kg de tourteaux de colza ». Par ailleurs, selon Avril, Oleo100 « réduit de 60 % au minimum » les émissions de CO 2 .