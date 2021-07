La lutte contre les plantes invasives demande plus de moyens

« Jusqu’il y a tout juste dix ans, un certain nombre d’opérations d’éradication impliquait l’utilisation de produits phytosanitaires, tel le glyphosate, qui se sont avérés nocifs », peut-on lire dans le document. À ces méthodes, progressivement abandonnées, sont désormais « privilégiées des techniques mécaniques ou manuelles, plus respectueuses des milieux naturels et de la santé ». Un travail qui se révèle toutefois « long et laborieux », qui a des coûts financiers élevés, et nécessite « des moyens humains importants ».

Entreprises de l’économie sociale et solidaire, volontaires en service civique, condamnés à des travaux d’intérêt général, orientation des demandeurs d’emploi… Les députés recommandent de « promouvoir les chantiers d’insertion pour la gestion des plantes invasives ».