Weenat et Weather Measures sont deux pépites françaises de l’AgTech, spécialisées dans la météorologie. La première vient d’acquérir la seconde. Les deux sociétés collaborent déjà ensemble depuis plusieurs années pour des clients communs, souligne Jérôme Le Roy, fondateur de Weenat.

Cette start-up nantaise fondée en 2014 produit des stations météo et des capteurs agro-météo connectés à une application mobile. Son capital vient d’être gonflé par les actions de Weather Measures. Fondée à Clermont-Ferrand en 2015, l’entreprise est le leader français de la météorologie spatialisée pour le secteur agricole. Elle traite des données issues de satellites, radars et modèles météo pour apporter des prévisions à l’échelle du km2.

Vers un acteur incontournable de l’agrométéorologie

Les deux entreprises affichent une croissance insolente pour l’année 2020, avec 50 % pour Weenat et 20 % pour Weather Measures. La combinaison des multiples données récoltées par les capteurs connectés et de l’expertise en traitement de ces informations ouvre la porte à une meilleure qualité de service et d’adaptation aux usages.

Arnault Trac, directeur du développement de Weather Measures, loue « les synergies et la complémentarité des équipes techniques » des deux structures. La nouvelle société cumule ainsi 35 salariés, au service 12 000 agriculteurs utilisateurs et peut compter sur 8 000 capteurs installés en France et en Europe. Les deux entités sont maintenues malgré la réunion de leurs capitaux. L’ensemble entend devenir un acteur incontournable sur le marché de l’agrométéorologie de précision au niveau européen.