Les prix des intrants ont continué leur progression en avril 2022 par rapport à 2021. Celui des engrais enregistre la plus forte hausse sur un an.

Selon Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, le prix des intrants (mesuré par l’Ipampa pour les biens et services utilisés dans les consommations intermédiaires) a progressé de 29,2 % entre avril 2021 et avril 2022. Le mois précédant la hausse annuelle était de 28,7 %.

Les prix de tous les intrants augmentent

Sur cette période, les prix des intrants augmentent de 16,8 % pour les cultures permanentes et de 36,5 % pour les exploitations de grandes cultures.

Du côté des engrais, les prix ont augmenté de 108,6 % entre avril 2021 et avril 2022. Agreste l’explique par « la poursuite des tensions sur le marché mondial des engrais, alimentées par la guerre en Ukraine et des coûts élevés du fret ».

Les prix de l’énergie et des lubrifiants sont, quant à eux, « en net retrait sur un mois », entre mars et avril 2022, ils reculent de 12,8 %. Ils sont cependant toujours en hausse en glissement annuel (+49,8 %).

Le prix des aliments progresse la production diminue

Les prix des aliments pour animaux augmente de 23,6 % en un an, « en lien avec la hausse du prix des céréales et des oléagineux ». Dans le détail, entre avril 2021 et avril 2022 les aliments pour porcins ont augmenté de 25,5 %, ceux pour volailles de 21,2 % et enfin ceux pour les vaches laitières de 22,6 %.

Si les prix augmentent, ce n’est pas le cas de la production d’aliments composés pour animaux de ferme qui régresse de 11,2 % sur un an. Celle destinée aux volailles enregistre la plus grosse baisse avec une chute de 16,4 % entre avril 2021 et avril 2022. La production d’aliments pour palmipèdes a même reculé de 40 % en un an, en raison de l’épidémie de grippe aviaire.