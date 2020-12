Brexit

La filière agroalimentaire veut assurer ses arrières

réservé aux abonnés

3 h

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne prendra effet au 1er janvier 2021. © Pixabay

L’Union européenne et le Royaume-Uni se donnent jusqu’au dimanche 13 décembre 2020 pour définir leurs relations post-Brexit. La filière agroalimentaire européenne, qui ferait partie des secteurs les plus touchés par un divorce sans accord, s’inquiète d’un retour à des barrières douanières. Elle appelle les négociateurs à conclure un accord global et réclame des garanties.