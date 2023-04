Julien Burlon, éleveur dans la Drome, témoigne de l’attrait grandissant pour l’agriculture des visiteurs qu’il accueille sur sa ferme depuis trente ans.

La trentième édition de l’opération du réseau Civam « De ferme en ferme » se tiendra du samedi 29 au dimanche 30 avril 2023. Julien Burlon, référent national et producteur de volailles et de lapins dans la Drôme, revient sur l’évolution des comportements des visiteurs. « Avec le temps, on a beaucoup plus de gens intéressés par notre travail, qui souhaitent en savoir plus sur nos méthodes », déclare le Julien Burlon à La France Agricole.

De nouvelles perceptions des consommateurs

« De ferme en ferme » est né dans la Drôme en 1993. Un des fondateurs, Gilles Burlon, a passé le flambeau à son fils Julien en 2004 lorsque celui-ci a repris son exploitation. L’opération consiste à accueillir des visiteurs venus de toute la France au sein des fermes pour visiter et partager le métier de producteur. Aujourd’hui, l’événement compte plus de 500 exploitations et enregistre près de 180 000 visites en 2022.

En une trentaine d’années, Julien Burlon a vu des milliers de visages traverser sa ferme. D’année en année, il note des changements d’attitude chez la plupart. « Il y a trente ans, les gens étaient moins intéressés par notre discours et notre travail. À l’époque, on faisait office de parc zoologique. Aujourd’hui, les personnes qui viennent nous voir sont plus techniques et posent beaucoup de questions. » Un phénomène « dans l’air du temps », précise Julien.

© Julien Burlon - Julien Burlon organise une visite au sein de son exploitation agricole.

Des changements chez les producteurs

Les visiteurs ne sont pas les seuls à changer. Les agriculteurs s’y mettent aussi avec une diversification des modèles agricoles participants. « De ferme en ferme » reçoit de plus en plus de fermes collectives et de producteurs en vente directe. « À la création de l’événement, les agriculteurs en vente directe étaient des marginaux. Maintenant, les producteurs ne participent plus à l’événement s’ils ne pratiquent pas la vente directe », révèle Julien.

Une tendance qui s’explique par l’intérêt économique pour les agriculteurs, selon Julien. « Cela permet de se faire connaître pour vendre ses produits et fidéliser des clients. Malgré tout, la volonté principale est d’accueillir des personnes pour leur faire découvrir le monde agricole », témoigne l’éleveur.