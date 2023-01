Le gouvernement débloque 65 millions d'euros dans un nouveau programme de recherche dans le cadre de France 2030. Ce dernier a pour objectif de donner un élan à la transition agroécologique et d'améliorer le travail des agriculteurs par la voie du numérique.

Le numérique peut-il favoriser à la transition agroécologique ? C'est le pari de l'État qui alloue 65 millions d'euros au Programme et équipements prioritaires de recherche (PEPR) sur l’agroécologie et le numérique. Le lancement du projet a eu lieu le 6 janvier 2023 en présence de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, et de Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. À leurs côtés, se tenait Philippe Mauguin et Bruno Sportisse, PDG des organismes pilotes de ce programme, Inrae (1) et Inria (2).

Un programme en quatre axes

Le PEPR s'inscrit dans le cadre de France 2030, le plan d’investissement France Relance doté de 54 milliards d’euros. Programmé sur 8 ans, il a pour objectif d'"accélérer la transition écologique des systèmes agricoles et faire face aux enjeux de sécurité alimentaire, climatiques et environnementaux", assurent le gouvernement, l'Inria et l'Inrae dans leur communiqué de presse diffusé le 6 janvier 2023.

Présenté devant "150 acteurs de la recherche, de l’enseignement supérieur, de l’innovation et des filières à la Cité des Sciences et de l’Industrie", ce programme de recherche s'intègre à la stratégie d’accélération "Systèmes agricoles durables et équipements agricoles contribuant à la transition écologique" de France 2030. Du financement de travaux de recherche, à l'accompagnement de l'innovation et à son déploiement au sein des territoires, le projet repose sur quatres axes.

L’accompagnement des changements de pratiques en étudiant la place et le rôle des technologies, leurs impacts, et les politiques publiques;

La caractérisation des ressources génétiques animales et végétales et l'évaluation de leur potentiel en faveur de l’agroécologie et de leur déploiement;

Le développement des nouvelles générations d’agroéquipements, grâce aux technologies numériques et à la robotisation pour assister les agriculteurs dans leurs travaux;

Le développement des outils numériques d’aide à la décision, telles que les intelligences artificielles pour la collecte et l’analyse des données en agriculture.

(1) Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et et l'environnement.