L'année 2022 a été marquante pour l'association Solaal qui voit son nombre de nouveaux donateurs et de dons augmenter. Les volumes de dons baisse en raison des conditions climatiques.

Depuis 2013, l'association Solaal (Solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires) met en relation des donateurs des filières alimentaire et agricole avec des acteurs de l’aide alimentaire. À l'aube de 2023, Solaal ouvre ses portes à la France Agricole et dépose le bilan de l'année passée.

"La générosité ne faiblit pas"

En 2022, Solaal a distribué 3838 tonnes de produits alimentaires, soit l’équivalent de 7,6 millions de repas. Depuis l'année dernière, le nombre de nouveaux donateurs et de dons a augmenté respectivement de 45 % et de 32 %. En une année, l'association enregistre 221 nouvelles sources de donations et 2 804 dons.

Le volume de dons a toutefois diminué par rapport à 2021. "On ressent une affectation du nombre de dons en raison des aléas climatiques en 2022, notamment à cause de la sécheresse, bien que la générosité ne faiblisse pas" déplore Dorothée Briaumont, la directrice et cofondatrice de l’association Solaal.

Malgré tout, le nombre de denrées alimentaires données par les agriculteurs est tiré par la création de 10 antennes depuis 2021. L'antenne située dans la région Haut de France a permis, à elle seule, d'augmenter la quantité de dons de 30 %. "Cela boost le nombre de glanages ! Depuis leurs créations, nous sommes passés de 8 glanages en 2020 à 70 en 2021" explique-t-elle.

Sur l’ensemble des denrées données, elle distribue en majorité des produits frais (92 %), avec une part importante de fruits et légumes de 91 %.