Météo-France dresse le bilan climatique de ce mois de décembre 2022 et relève que l’épisode de froid intense qui a frappé certaines régions n’est pas fréquent dans le climat actuel.

Les trois premières semaines de décembre en France ont été marquées par un temps hivernal. Durant dix-neuf jours consécutifs, entre le 30 novembre et le 18 décembre 2022, la France a connu une température sous les normales saisonnières 1991-2020.

La semaine du 11 au 18 décembre, le froid s’est installé sur l’ensemble du pays avec de très fortes gelées et des températures glaciales principalement dans le nord du pays.

Jusqu’à – 19,4 °C dans certaines régions

La semaine du 11 au 18 décembre 2022, le mercure a plongé d’un cran. De très fortes gelées ont touché la moitié nord. Certaines stations ont connu des journées sans dégel.

Quelques valeurs remarquables ont été observées, avec jusqu’à :

-19.4 °C à Buhl-Lorraine (57);

-12.9 °C à Strasbourg (le plus froid en décembre depuis 2010);

-12.2 °C à Nancy (le plus froid en décembre depuis 2010);

-11.0 °C à Metz (le plus froid en décembre depuis 2010);

-10.6 °C à Colmar (le plus froid en décembre depuis 2014);

-5.0 °C à Paris (première forte gelée avant le nouvel an depuis novembre 1998, température la plus basse depuis février 2021) ;

-5.5 °C à Strasbourg au plus "chaud" (maximale la plus basse depuis février 2012).

Un épisode de froid intense en France

Ce froid intense, parfois très intense sur la moitié nord, n’est pas fréquent dans nos hivers actuels. Il faut remonter à 2010 pour trouver des valeurs comparables sur certaines régions du nord. L’épisode de ce mois de décembre 2022 est toutefois sans commune mesure en termes de durée et d'intensité avec celui de décembre 2010, plus long et plus froid.

Des épisodes de froid intense sont encore possibles dans un contexte de réchauffement climatique. En revanche, statistiquement, les vagues de froid sont plus rares, moins longues, moins intenses.

© Météo-France - Records de froid au mois de décembre en France.

Les records de froid se raréfient nettement dans le climat actuel et appartiennent pour la plupart au XXe siècle. Les mois de décembre les plus froids se situent avant 1970 : 1933, 1917, 1940, 1950, 1969, 1962, 1963, 1946, 1906. Le mois de décembre 2010, le plus récent très froid, était le dixième plus froid en France depuis 1900.

Comment qualifier cet épisode de froid ?

Il s’agit d’un épisode de froid notable. L’indicateur thermique des températures minimales a atteint samedi - 3,4 °C, avec un indicateur des températures moyennes de 0 °C sur le pays, des valeurs de 5 à 6 °C sous les références de saison. Il faut remonter à février 2014 pour trouver une valeur aussi basse des températures minimales sur l’ensemble du pays.

Des journées aussi froides sont de plus en plus rares depuis une dizaine d’années. Sans atteindre des valeurs exceptionnelles, cet épisode de froid notable est particulièrement marqué dans le nord du pays.

Sur les cinquante dernières années, le nombre de journées de décembre avec un indicateur thermique national inférieur de 5 degrés aux normales est le plus souvent inférieur à cinq jours (par an). Ces journées ont été encore plus rares ces dix dernières années : on ne compte que trois journées en décembre sur l’ensemble de la période : 31 décembre 2016, 29 décembre 2014, et 12 décembre 2012.

L’événement le plus marquant en décembre reste le mois de décembre 2010 avec trois épisodes froids qui ont représenté au total onze journées avec des températures au moins 5 degrés au-dessous de la normale à l’échelle du pays.