L'institut américain NOAA dresse le bilan mondial du mois de novembre 2022. S’il a été particulièrement chaud, notamment en Europe, il reste le plus frais depuis 2014.

L'écart de la température de surface mondiale de novembre 2022 atteint +0,76 degré au-dessus de la moyenne du XXe siècle établie à 12,9 degrés, constate la National oceanic and atmospheric administration (NOAA). Bien que ce mois se classe parmi les dix mois de novembre les plus chauds, en neuvième position, ce mois de novembre a été le plus frais depuis 2014.

© NOAA - Ecart thermique mondial en novembre par rapport au XXème siècle.

Des températures records

Le mois de novembre a été caractérisé par des conditions plus douces ou chaudes que la moyenne dans la majeure partie de l'Europe et de l'Asie du Sud, ainsi que dans certains secteurs de l'est et du sud de l'Amérique du Nord, du nord-ouest du Canada et de l'Alaska, du nord-ouest de l'Afrique, du sud de l'Amérique du Sud et du nord-est et sud-est de l'Océanie.

Certaines zones du nord de l'Europe, du sud-est de l'Asie, du sud de l'Amérique du Sud et du nord-est et du sud-est de l'Océanie ont connu des températures records pour le mois.

Un mois de novembre particulièrement chaud en Europe

L'Europe a égalé l’année 2000 pour son troisième mois de novembre le plus chaud jamais enregistré.

Le Royaume-Uni a connu son troisième mois de novembre le plus chaud jamais enregistré. Selon le Met Office, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord ont chacun connu un mois de novembre parmi les cinq plus chauds jamais enregistrés.

Le Danemark a connu son quatrième mois de novembre le plus chaud jamais enregistré. Les Pays-Bas ont connu leur sixième mois de novembre le plus chaud jamais enregistré.

Selon l'Institut italien des sciences de l'atmosphère et du climat , le mois de novembre en Italie s'est classé au neuvième rang le plus chaud jamais enregistré.

Des vagues de froid partout ailleurs

Les températures étaient proches ou inférieures à la moyenne dans une grande partie de l'ouest de l'Amérique du Nord, de l'est de l'Amérique du Sud, du nord et du nord-est de l'Asie, de l'Australie, dans les Mascareignes (île Maurice, La Réunion) et dans certaines zones du centre nord de l'Afrique.

Certaines régions du nord-ouest du Pacifique aux États-Unis ont connu leur mois de novembre le plus froid en près de 40 ans.

Conformément à La Niña, les températures de surface de la mer étaient inférieures à la moyenne sur une grande partie du Pacifique tropical centre sud, centre et est. De plus, une grande partie de l'océan Indien avait également des températures plus fraîches que la moyenne.

L'Océanie a connu un mois de novembre plus frais que la moyenne avec 0,65 degré en dessous de la moyenne. C'était le mois de novembre le plus frais de la région depuis 1999.

Selon le bureau australien de météorologie, l'Australie a connu un mois de novembre inférieur de 1,17 degré à la moyenne mensuelle de 1961-1990.

Cependant, la Nouvelle-Zélande a enregistré son mois de novembre le plus chaud jamais enregistré selon son agence météorologique d'État. Les trois mois de novembre les plus chauds en Nouvelle-Zélande se sont tous produits depuis 2019.

Quel est le bilan de ce mois de novembre ?

L’automne 2022 est le cinquième plus chaud à l'échelon mondial derrière 2021, 2020, 2019 et le record de 2016. Sur l'année en cours, 2022 se place en sixième position des années les plus chaudes derrière 2020, 2019, 2017, 2016 (record) et 2015.

Il faut donc remonter huit ans en arrière pour trouver un mois de novembre plus frais que 2022. Bien que le réchauffement global se poursuivre, novembre et l'année 2022 s'inscrive dans une sorte de phénomène de "plateau" depuis 2015. L'année 2016 reste la plus chaude depuis 1880 à ce jour.