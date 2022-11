Après une récolte en demi-teinte en 2021 à cause du gel, la production française de poires de table augmente fortement au 1er novembre 2022. Les prix restent de leurs côtés plus faibles que l’an dernier, même s’ils rattrapent la moyenne quinquennale.

Dans sa note d’Infos rapides publiée le 17 novembre 2022, Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, prévoit une forte hausse de la production française de poires de table au 1er novembre 2022. Concernant les prix, s’ils sont plus faibles qu’en octobre 2021, ils se rapprochent cette année de la moyenne quinquennale.

La production s’envole

Au 1er novembre, la production française de poires de table est estimée en 2022 à près de 144 000 tonnes. Cette production ferait plus que doubler sur un an, après la demi-récolte de l’an dernier impactée par l’épisode de gel printanier. Elle serait ainsi supérieure de 21 % à la moyenne de 2017 à 2021 et elle augmenterait de 121 % sur un an.

© Agreste - Au 1er novembre 2022, la production de poires de table françaises augmente de 121 % par rapport à 2021.

Dans la Région Paca, les divers aléas climatiques ont abîmé les fruits, dont une partie sera dirigée vers la transformation. Les poires d’été présentent des calibres et une qualité satisfaisante. Après la récolte de 2021 pénalisée par le gel, la production de 2022 est prévue en hausse, y compris par rapport à la moyenne quinquennale.

Dans la Vallée du Rhône, la récolte se termine avec les variétés tardives. La production de poires augmenterait fortement sur un an, après le gel de 2021.

Dans le Languedoc et le Roussillon, la production serait également en forte hausse sur un an. La sécheresse et les fortes chaleurs conduisent par contre à des fruits de petit calibre.

Dans Centre-Val de Loire, les récoltes se terminent en octobre avec les variétés tardives angelys et passe-crassane. La production augmenterait sur un an, en hausse également par rapport à la moyenne des cinq dernières récoltes.

Dans les Pays de la Loire, les rendements retrouveraient un niveau moyen. La floraison a été abondante au printemps. Les surfaces augmentent (+6 %), dans la continuité des années précédentes. La production serait en conséquence en hausse sur un an.

Des cours proches de la moyenne quinquennale

En octobre 2022, la demande de poires est régulière. Les cours, en baisse sur un an, se rapprochent de leur niveau moyen de 2017 à 2021. Les fruits présentent un calibre inférieur à celui de l’année dernière. En fin de mois, la grande et moyenne distribution met en avant le produit en rayon pour rendre le marché plus dynamique. Les sorties ont été plus fluides en variété william’s qu’en guyot.

© Agreste - Insee - Les prix de la poire française se rapprochent de la moyenne quinquennale en octobre 2022.

Au niveau européen, Prognosfruit prévoit un rebond de 20 % de la production en 2022, après les gelées destructrices de l’an dernier. Cette hausse serait portée par l’Italie, premier pays producteur de poires en Europe, dont la récolte doublerait sur un an. Dans le même temps, elle baisserait au Portugal et en Espagne : respectivement de 26 % et 17 %.