Le nouvel épisode du podcast Les Experts agricoles se penche sur les démarches bas carbone en élevage avec Jean-Baptiste Dollé, chef du service Environnement de l'Institut de l'élevage.

© GFA

L'élevage en France est-il coupable du changement climatique ? Quels leviers les éleveurs peuvent-ils actionner pour réduire leur empreinte carbone ? Faut révolutionner son élevage ? Qu'est-ce que le label bas carbone ? La France est-elle en avance ?

Pour répondre à ces questions, Les Experts agricoles, le podcast de La France agricole, invite Jean-Baptiste Dollé, chef du service Environnement de l'Institut de l'élevage, l'Idele, et Hélène Parisot, journaliste à la France agricole qui a visité un élevage au Brésil.

© Eric Young - Jean-Baptiste Dollé, chef du service Environnemenet de l'Idele, et Hélène Parisot, journaliste à la France agricole.

Tester son empreinte carbone

Nous parlons des diagnostics Cap2er, des recherches de l'Embrapa au Brésil, des efforts des filières d'élevage bovins, des leviers techniques pour l'éleveur, de la gestion des troupeaux, du label bas carbone et de la rémunération des efforts pour réduire l'empreinte carbone des exploitations agricoles. Pour tester gratuitement le premier niveau du dispositif Cap2er, qu'on évoque dans le podcast, vous pouvez vous rendre sur le site de Cap2er. Pour prendre connaissance des recherches de l'Embrapa au Brésil, vous pouvez vous rendre sur la version internationale (en anglais) du site de l'Embrapa.

Pour plus d’informations sur le sujet, le dossier du numéro 3961 de La France Agricole traite de la rémunération du stockage de∘carbone dans les sols agricoles européens et le numéro 3974 recense les points clés du marché du carbone. Vous pouvez les retrouver avec la liseuse du site de lafranceagricole.fr.

Ecoutez aussi notre épisode sur le label bas carbone en grandes cultures : https://podcast.ausha.co/les-experts-agricoles/les-promesses-de-revenu-label-bas-carbone

Les Experts agricoles, un podcast de La France agricole

Chaque mois, Les Experts Agricoles décryptent à l’aide d’un expert, un sujet dans l’air du temps, qui touche les agriculteurs ou tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à l’agriculture.

Vous pourrez retrouver gratuitement ce nouveau média sur Lafranceagricole.fr et sur les plateformes habituelles d’écoute des podcasts comme Ausha, Google Podcasts, Spotify, Apple Itunes.

Le Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière (Cnefaf) autorise La France Agricole à utiliser la mention « Les Experts Agricoles » à titre exceptionnel. Les titres d’expert foncier et agricole et d’expert forestier sont protégés par l’article L 171-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime. Informations complémentaires disponibles sur https://cnefaf.fr/