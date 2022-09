Depuis 1952, le groupe spécialisé dans la pulvérisation n'a de cesse de se diversifier en intégrant de nouvelles entreprises.

La société Tecnoma installée à Épernay a été fondée par Patrick Ballu en 1952. En 1946, il a inventé le premier tracteur-enjambeur. Cela a contribué à la mécanisation du travail des vignes. L'entreprise est progressivement devenue un groupe Européen grâce à l'intégration de PMI. Par exemple, en 1986 et 1987, le groupe acquiert tour à tour Caruelle, Nicolas puis Berthoud et ses filiales.

Arrivée dans les betteraves

En plus de la pulvérisation, le groupe Exel s'est diversifié dans la pulvérisation de peinture avec le rachat de l'entreprise Kremlin en 1996 et la pulvérisation industrielle faisant suite à l'acquisition des sociétés Fischer et Rexson en 2000. Enfin, le groupe s'attaque au marché des arracheuses à betteraves en accueillant la société Matrot en 2001.

L'entreprise Hardi-Evrard a rejoint le groupe en 2007. Entre 2010 et 2020, le groupe Exel intègre les sociétés Agrifac, Hozelock, Holmer et l'entreprise Américaine ET Works (pulvérisateurs Apache). Dernièrement, en 2021, le groupe a racheté trois sociétés françaises de l'industrie nautique.