Équilibrer son tracteur correctement est synonyme de gain de performances, d’économie de carburant et même de réduction d’usure des pneumatiques. Toutefois le lestage requiert une répartition du poids adaptée à chaque travail effectué par le tracteur. Un poids qu’il convient alors de déterminer afin de choisir la bonne stratégie de masse et de positionnement de cette dernière.

Cette étape est parfois mise de côté ou simplifiée en s’équipant d’une simple masse frontale. En effet, mettre en place son lestage requiert du temps, parfois deux personnes et des équipements de manutention. De plus, le changement de conditions au champ fait continuellement varier les besoins en lestage. Une corvée que les fournisseurs de masses s’appliquent à faciliter.

Les masses évolutives font l’appoint

Ainsi, la majorité des fabricants proposent des masses dites « évolutives ». Ces dernières, sur la base d’un monobloc, arborent des accroches destinées à recevoir des masses supplémentaires, pour être au plus près du poids exact nécessaire.

Cette solution offre l'avantage de ne pas avoir à investir dans un lot de masses frontales de poids différents, puisqu’une seule peut désormais afficher des tonnages différents.

Ces rajouts s’accrochent par différents systèmes, comme des queues d’aronde ou au travers de perçages. Pour être manipulés et installés, ils sont pourvus d’espaces dédiés au passage des fourches de chargeur ou de sangles. Afin de se passer d’engins de manutention, Althimasse dessine un assemblage à double queue-d’aronde avec un emboîtement horizontal. Le tracteur n’a alors qu’à avancer pour ramasser la masse d’appoint au sol avec le relevage en position basse. Le chauffeur n’a plus à intervenir autour d’un poids en suspension, évitant ainsi de potentiels accidents. Les tracteurs équipés de portes masses peuvent également recevoir ce style de blocs plutôt qu’un lot de petites masses individuelles. Leur installation est ainsi beaucoup plus rapide.

Les masses de roues s’installent plus vite

Dans un esprit similaire, les masses positionnées sur l’arrière du tracteur voient leur installation facilitée. Sur les roues, Easy Mass propose d’installer un support sur l’essieu arrière. Simplement boulonné, il s’installe rapidement et reste sur la jante en permanence. Il peut toutefois être transféré d’un tracteur à l’autre du parc. L’utilisateur vient ensuite mettre en place les masses sur ce dernier.L'outil de manutention les soulève de leur rack de rangement par les encoches prévues, et les déposes simplement sur le support pour y être verrouillées puis serrées. Ces supports peuvent accueillir deux masses par côté. Le poids peut ainsi être adapté aux différents travaux rapidement.

Pour les travaux très lourds, les masses sur relevage arrière constituent une interface entre l’outil et le tracteur. Le porte à faux modifie la répatition des masses sur l'arrière. Si des fabricants reprennent une simple masse monobloc avec des rallonges de bras de relevage pour atteler l’outil, d’autres se tournent vers des interfaces dédiées. Ainsi, Lestagri propose un catalogue de solutions, adaptées aux différents attelages : portés, semi-portés ou traînés.

Un raccord pour la de prise de force est également proposé pour les outils animés. Toujours dans un souci d’adapter sa charge en permanence, des poids supplémentaires peuvent s’installer sur chaque côté de l’interface.

Lester sans descendre ni perturber la répartition des masses

Les masses ventrales, positionnées sous le châssis, alourdissent le tracteur directement au niveau de son centre de gravité, conservant ainsi la même répartition des charges sur les essieux. Cependant, mettre en place du lestage à cet endroit s’avère compliqué à cause de l’accessibilité. Avec la solution EZ-Ballast, Laforge, en collaboration avec John Deere, propose une masse de 1,7 tonne, dessinée à s'installer sous le châssis des tracteurs de la série 7R. Elle offre une installation simple grâce à sa forme de plaque ramassée et verrouillée hydrauliquement. Son installation se fait ainsi sans descendre du tracteur.

Loris Coassin

Des masses pour une route plus sûre La sécurité routière est un enjeu qui concerne aussi les masses. Ces dernières accueillent désormais un arsenal dédié à la protection et à la meilleure visibilité du tracteur. Baptisés « Bumper » (pare-chocs en anglais), ces masses reçoivent des rallonges sur chaque côté. Celles-ci, à l’instar du MX Multibumper, s’adaptent à la largeur du tracteur et peuvent se replier au champ. Elles accueillent un kit de signalisation routière comprenant l’éclairage et des autocollants réfléchissants rouge et blanc. Dans un souci de polyvalence, ces masses peuvent recevoir des poids supplémentaires. Elles sont également pourvues de coffres de rangement afin de libérer la cabine des outils, sangles ou autres encombrants.