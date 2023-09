Contrôler la direction avec un joystick plutôt qu’un volant, l’idée n’est pas nouvelle chez Fendt qui propose déjà cette solution sur sa moissonneuse-batteuse Ideal. C’est maintenant au tour des tracteurs de bénéficier de cette solution. En Allemagne, nous avons pu essayer le nouveau dispositif baptisé Ergosteer pour charger une benne avec du compost.

L’accoudoir muni du joystick est monté sur le siège d’un tracteur Fendt 724 Vario équipé d’un chargeur Cargo 5X90. En prenant position sur le siège, la première chose que nous remarquons, c’est la présence d’un joystick sur l’accoudoir de gauche, qui jusqu’à maintenant ne servait qu’au confort du conducteur.

L'accoudoir muni du joystick se règle en hauteur et en longueur pour s'adapter à la morphologie de l'opérateur. (© Paul Denis/GFA)

Ce levier, en plus de tomber sous la main, revêt un caractère important car il va nous servir à piloter la direction du tracteur sans avoir à toucher au volant. Nous prenons quand même le temps de régler ce dernier car c’est lui qui prend le dessus en cas d’urgence et surtout c’est le premier réflexe pour corriger la trajectoire du tracteur en cas de panique. Une fois tous les réglages effectués, nous pouvons commencer la prise en main.

Manœuvrer au poignet

Dans un premier temps, nous devons activer les interrupteurs du guidage pour mettre en route l’option Ergosteer. L’un est directement installé sur le joystick et l’autre se trouve sur le terminal, à droite du poste de conduite. Lors des premiers tours de roues, l’impression est étrange même si la commande répond bien. Il est quand même inhabituel de braquer les roues avec un simple mouvement de la main. Pour envoyer la direction en butée à droite ou gauche, un léger mouvement du poignet suffit, il est inutile de le plier complètement.

Une fois que nous avons compris le fonctionnement, il nous suffit d’adapter la sensibilité du joystick afin d’être le plus à l’aise possible lors des manœuvres de chargement et déchargement. Pour ce faire, un graphe échelonné de 0 à 100 % est affiché sur le terminal. Sans point de repère, nous l’avons laissé à 50 % et avons commencé à entrer le godet dans le tas de compost. Quand il est bien rempli, nous utilisons l’inverseur du joystick Ergosteer pour sortir du tas. Tout cela se fait de manière relativement fluide mais à une vitesse moindre qu’avec le volant, temps d’adaptation oblige.

Un système antiripage

La remorque est placée à droite à 90° par rapport au tas, nous tournons donc le joystick vers gauche afin d’orienter les roues dans le même sens. Rien ne se passe sur le moment car le système empêche les pneumatiques de riper sur place. Nous sommes alors obligés d’appuyer sur la pédale d’accélération pour amorcer le mouvement de marche arrière et donc que les roues se mettent à tourner au fur et à mesure que le tracteur progresse. Une fois en position, nous levons le chargeur pour vidanger le compost dans la benne. Tout ceci se fait de manière très fluide, sans temps mort.

Lorsque le godet est en l’air, chaque mouvement se répercute sur le tracteur. Or, le réflexe lorsque la cabine bouge est de s’agripper au volant mais avec le joystick, ce n’est plus possible. Après avoir vidé le godet, nous reculons avec l’inverseur du joystick et braquons tranquillement ce levier vers notre direction. Après plusieurs chargements, nous nous habituons à la commande et le mouvement devient de plus en plus naturel et rapide. Nous devons simplement adapter nos manœuvres au fait de ne pas pouvoir braquer sur place mais seulement au bout de quelques mètres.

Paul Denis