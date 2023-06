Un montage original et une genèse de dix ans… c’est ainsi que l’on pourrait caractériser la Cuma Galaxie de Maretz, près de Cambrai dans le Nord. « Nous voulions créer ensemble un atelier d’entretien et de réparation du matériel, c’est sous la forme de Cuma que nous avons décidé de le faire, et c’est ainsi qu’est née la Cuma Galaxie », explique Alexandre Bonneville, son président. Leur objectif était de réduire le coût d’entretien de leurs parcs de matériels et de mutualiser l’embauche de salariés compétents. « La genèse a été longue puisque l’idée remonte à 2011, la création de la Cuma, à 2014, et que c’est seulement en 2023 que nous inaugurons son siège et ses bâtiments ! », indique-t-il.

Six permanents

L’activité de la Cuma Galaxie a réellement démarré en 2018, avec l’embauche d’une secrétaire comptable et des premiers salariés, et la location de deux sites pour l’entretien et la réparation du matériel. Depuis, la Cuma a acheté un terrain et s’est dotée en 2019, d’un premier bâtiment de 600 m2 et depuis quelques mois, d’un deuxième de 1 200 m2 pour stocker le matériel des différentes cumas. Le tout a représenté un investissement de 1,4 million d’euros (M€), panneaux photovoltaïques compris (lire encadré). Constituée par les Cumas des 4 chemins, Villers-Plouich, Liniers, Élincourt, Teresol, Saint-Hubert, Bohlary et Clary, la Cuma Galaxie est au service de 300 agriculteurs dans un rayon de 30 km. « En plus de la secrétaire comptable, nous nous appuyons aujourd’hui sur deux soudeurs chaudronniers, un mécanicien et deux chauffeurs auxquels il faut ajouter quatre saisonniers », précise le président. L’atelier est équipé d’un pont-bascule, d’une aire de lavage ainsi que des équipements de réparation hydraulique et soudure acier et aluminium.

Si les Cumas sont aussi développées dans le département du Nord, c’est parce que les agriculteurs mettent en place des cultures très variées. Des moissonneuses-batteuses aux matériels de fenaison, en passant par les tracteurs, les matériels travail du sol, de plantation et de récolte de pommes de terre, ou de betteraves, les automoteurs à lin ou au broyage de haie, les Cumas disposent ensemble d’un parc de matériels d’une valeur de 16 M€, dont 725 000 € pour la Cuma Galaxie, et d’un montant d’investissement en 2022 de 1,5 M€. Du côté des services, le résultat est à la hauteur des espérances, puisque les différentes Cumas ont fortement réduit les coûts de réparation et d’entretien de leurs matériels.

Blandine Cailliez