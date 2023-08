Le salon Potato Europe, organisé en alternance entre quatre pays dont la France, retourne cette année en Belgique. Les 6 et 7 septembre 2023, l’ensemble de la filière se donne rendez-vous à Kain, près de Tournai, sur plus de 30 hectares.

En plus des stands des constructeurs et fournisseurs de la filière, une grande partie du salon est consacré aux démonstrations. Les douze arracheuses traînées et automotrices les plus récentes du marché récolteront les parcelles d’essai pendant deux heures sur chaque demi-journée.

Toute l’offre du marché

Une autre partie du salon sera consacrée aux démonstrations des lignes de stockage, avec les six principales marques du marché. La nouveauté de cette édition est la présentation dynamique de solutions de désherbage mécanique et de défanage alternatif. AVR, Grimme, MSR et Lemken feront la démonstration de leurs solutions de désherbage mécanique tandis que Nufarm, MSR et Kloppenburg s’occuperont du défanage alternatif.

L’entrée coûte 15 euros en prévente sur le site internet potatoeurope.be et 18 euros à la caisse à l’entrée du salon.

Corinne Le Gall