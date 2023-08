Le constructeur autrichien Pöttinger lance ses deux combinés de fauche Novacat V 8400 et Novacat V 9200. Leurs largeurs de travail maximales atteignent respectivement 8,4 et 9,2 m. Ce sont des déclinaisons en version un peu plus compacte de la Novacat V 10000. Le centre de gravité est transféré très près du tracteur en raison d’une tête d’attelage compacte grâce aux bras porteurs contre-coudés.

L’épaisseur du lamier de seulement 4 cm garantit un flux de fourrage optimal. La profondeur du caisson est de seulement 28 cm. La fixation pendulaire des groupes de fauche offre un débattement de + 20°/- 16°. La suspension hydraulique assure une pression au sol constante sur toute la largeur du lamier.

La sécurité anticollision est hydraulique. Avec ce dispositif non-stop, le groupe de fauche s’efface simultanément vers l’arrière et vers le haut.

La commande proposée en standard est la BasicLine. Le boîtier de commande SelectLine standard de la présélection BasicLine. La commande à présélection SelectLine compatible Isobus est disponible en option. Les deux variantes permettent de relever séparément les deux unités de fauche ou d’actionner le verrouillage de transport avec un seul distributeur.

Avec la commande à présélection SelectLine, le système automatique de relevage individuel facilite la fauche dans les pointes de parcelles. Pour les tracteurs équipés d’un système de gestion des fourrières, il est également possible d’effectuer un relevage séparé via deux distributeurs distincts.