La société française Timac Agro et le Cnes (Centre national d’études spatiales) viennent de signer un partenariat de cinq ans pour créer un système de production de nourriture adapté à la surface lunaire ou martienne. L’entreprise bretonne, installée à Saint-Malo, est spécialisée dans l’innovation en nutrition végétale et en biostimulation. Afin de répondre aux besoins des futures missions sur la lune et mars, le projet Vroom, pour Vegetables and ROOts on Moon (légumes et racines sur la lune), est né. L’objectif est d’assurer une autonomie alimentaire aux participants des prochaines missions d’exploration humaine lointaine. Pour assurer leurs besoins nutritionnels, Timac Agro a décidé de se tourner vers la production de légumineuses riches en protéines.

Une spire pour accueillir la plante

La forme hélicoïdale de la spire sert à contenir et guider le réseau racinaire sur un minimum d'espace. ( © Timac Agro)

Pour cultiver ces plantes dans un minimum d’espace, la société a conçu un objet qui contient le développement des racines. Une spire de 10 cm de longueur peut ainsi accueillir 1 m de racine. La spire est prévue pour être fabriquée par impression en 3D, et notamment grâce aux matériaux présents sur mars ou la lune. Le choix de cette technique et non de l’hydroponie se fait dans un contexte d’économie, le système Timac Agro nécessitant 30 fois moins d’eau. Pour l’électricité, alors que l’hydroponie nécessite deux pompes, une pour l’oxygène et une pour l’eau, la spire, quant à elle, n’a besoin que d’une pompe à eau. Il est aussi possible d’appliquer des biostimulants et de libérer graduellement les principes actifs et autres nutriments.

