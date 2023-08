Michelin lance une nouvelle plateforme de conseil pour optimiser la pression des pneus agricoles. L’outil se présente sous la forme d’une application ou d’une plateforme sur le site pro.michelin.com. Grâce à un simulateur de charges et une base de données de plus de 9 000 modèles de tracteurs et d’une liste d’outils complète, les agriculteurs peuvent accéder à tout moment à des conseils de pression personnalisés.

Cet outil réalise une simulation du risque de compaction du sol en fonction de l’outil attelé, du tracteur, des conditions de travail et du type de sol. L’application baptisée « Agropressure » remplace « Michelin calculateur de pression ».