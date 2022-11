Cuves frontales, élargissements de gammes ou encore nouveaux concepts, le secteur de la pulvérisation a été l'un des plus riches en nouveautés du Sima.

La pulvérisation n'est pas morte. La preuve, elle innove encore ! Au Sima, la majorité des acteurs du secteur ont dévoilé des nouveautés. Les constructeurs français se sont montrés les plus dynamiques.

Rafale d'innovations chez France Pulvé

Pour son premier Sima sous cette nouvelle bannière, la fédération de marques du groupe Exel, France Pulvé a assuré le show avec pas moins de trois lancements sur des secteurs clés. Celui qui a le plus fait parler dans les allées du salon est l'automoteur Spectre. L'engin est une synthèse des technologies en automoteur de Préciculture, Matrot et Evrard. Tel une star du rock, il arbore un costume noir et ne porte qu'un nom : Spectre.

Aucune marque n'apparaît sur cet automoteur. Deux modèles sont dévoilés sur le stand : une version à rampe arrière avec cabine avancée et une version à rampe avant. Cette dernière est conçue pour les clients Matrot et pourrait à terme remplacer l'offre de cette marque. Dans l'ombre du Spectre, France Pulvé a dévoilé l'Héraclès, un porté avec cuve frontale chez Berthoud et un automoteur haut de gamme destiné aux entrepreneurs chez Agrifac.

Entrée de gamme pour Kuhn

Toujours du côté des fabricants français, Kuhn intégrait pour la première fois les pulvérisateurs Artec sur son stand du Sima. Aux côtés de ces automoteurs haut de gamme trônait le nouveau Lexis 3800, qui constitue désormais l'entrée de gamme du constructeur alsacien en pulvérisateurs traînés. Le Lexis offre une capacité de cuve de 4 000 litres, mais conserve un gabarit compact avec une longueur maximale de 6,90 m et une largeur hors-tout de 2,55 m. Le breton Arland complétait le panel des constructeurs français avec son nouveau pulvérisateur porté, Héol.

Le festival de la cuve frontale

Difficile désormais de se passer d'une cuve frontale lorsqu'on propose des pulvérisateurs portés. Tous les fabricants ont exposé cette solution, avec des niveaux de sophistication variés. Chez Horsch, la toute nouvelle Leeb FT est conçue pour augmenter la capacité du pulvérisateur porté Leeb CS avec 1 200 ou 1 800 litres supplémentaires. La version basique sert uniquement au ravitaillement tandis que la version Pro intègre toute la tuyauterie pour le rinçage et le brassage. En revanche, il n'y a pas de pompe sur cette cuve.

De son côté, Amazone a opté pour une cuve frontale entièrement autonome. La cuve frontale FT-P 1502 intègre tous les éléments du pulvérisateur, hormis la rampe. Elle est donc dotée d'une pompe, d'un incorporateur et d'un circuit de rinçage autonome. Cette cuve de 1 500 litres possède aussi son propre dispositif de pilotage. Grâce à toutes ces caractéristiques, elle peut être utilisée en combinaison avec une bineuse pour réaliser du désherbinage.

La pulvérisation ciblée

Difficile de parler de protection des cultures sans évoquer la pulvérisation ciblée. La majorité des constructeurs (France Pulvé, Kuhn, Amazone, John Deere et Horsch) proposent désormais leur solution. Ce sont d'ailleurs parfois les mêmes puisque les prestataires en mesure de proposer cette technologie sont très peu nombreux sur le marché. Si la technologie commence à se démocratiser, les visiteurs du Sima étaient encore relativement dubitatifs, notamment sur leur capacité à amortir rapidement un tel investissement. Les constructeurs vont devoir redoubler d'efforts et de démonstrations dans les années à venir pour convaincre.