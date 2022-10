Tout semer, des betteraves au blé, en passant par le maïs ou le soja, c'est la promesse d'entrée du Proceed, la nouvelle bête de foire de Väderstad.

Le constructeur suédois nous a habitués aux ruptures technologiques et concepts audacieux comme avec le Rapid ou le Tempo. Il tente de rééditer l'exploit avec sa nouvelle machine, le Proceed, le cahier des charges est simple : être capable d'implanter pratiquement toutes ses cultures avec une seule machine.

https://www.dailymotion.com/embed/video/x8eo9pj?autoplay=1

Pour réussir ce tour de force, la machine est conçue comme un hybride entre semoir monograine et semoir à céréales. Elle embarque des éléments semeurs comparables à ceux présents sur les semoirs monograines de la marque. Ces éléments sont répartis sur deux rangées et possèdent un inter-rangs de 22,5 ou 25 cm. Ils ne sont pas pourvus d'une trémie individuelle, mais d'une trémie centralisée de 2 200 litres.

Les graines sont acheminées, au fur et à mesure, pneumatiquement, jusqu'à l'élément semeur et sa distribution Powershoot. Cette dernière, comme pour les Tempo, fonctionne par surpression et accompagne la graine jusqu'au sol par un flux d'air. En plus des disques de distribution classiques, Väderstad a développé des disques adaptés à la densité et à la taille de graines des céréales à paille, comme le blé.

Concernant l'écartement entre rang, les cultures les plus denses sont implantées avec tous les éléments, c’est-à-dire à 22,5 ou 25 cm d’écartement. Pour obtenir un écartement de 45 ou 50 cm, il suffit de relever un rang sur deux. Un écartement de 75 cm est également possible avec un rang sur trois.

Taillé pour tous les itinéraires

Le Proceed se veut polyvalent, y compris face aux différents itinéraires techniques possibles. Pour cela, une roue de rappui indépendante est présente devant chaque rang. Le constructeur justifie ce choix, en affirmant que le rappui est ainsi plus optimal qu'un rouleau sur toute la largeur du semoir. De plus, des chasse-débris sont présents avant l'élément semeur et différents types de roulettes viennent refermer le sillon.

© Pierre Peeters - Les éléments semeurs du Proceed, sont taillés pour travailler en technique simplifiée, voire en semis-direct.

En complément, un second produit peut être appliqué sur le rang, via une tête de répartition classique et des descentes placées entre la roulette de rappui et les roulettes de fermeture. Cependant, la trémie n’étant pas compartimentée, il faudra s’équiper d’une trémie frontale pour embarquer et doser ce second produit.

Si pour le moment le constructeur n'annonce pas de date de commercialisation, nous avons pu tout de même le voir tourner dernièrement. Le voici donc en action en vidéo.