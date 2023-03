Ce film documentaire dépeint avec justesse le drame humain que constitue l’abattage d’un troupeau à cause de la tuberculose bovine.

À l’occasion du Salon international de l’agriculture, France 5 braque ses projecteurs sur le monde agricole et diffusera le 5 mars 2023 à 20h55 le documentaire « L’amour vache » d’Édouard Bergeon, le réalisateur du film « Au nom de la terre ». Celui-ci a suivi pendant près de trois ans Bernard et Sylvie Dahetze, un couple d’éleveurs du Béarn confronté à l’abattage de son troupeau de cent vaches en raison d’un seul cas de tuberculose.

Avec délicatesse et sans voyeurisme

Face à ce drame, les larmes coulent. Mais les époux, très unis, peuvent compter l’un sur l’autre et sur toute leur famille. Fils de paysan, Édouard Bergeon relate avec délicatesse et sans voyeurisme leur détresse. Son film montre au grand public ce que vivent les éleveurs. Et soulève le paradoxe d’une société qui s’occupe plus du bien-être animal que de celui de ses agriculteurs. Quand les éleveurs pourront-ils bénéficier d’un accompagnement humain dans une telle situation ? Ne manquez pas cette véritable ode au monde agricole.