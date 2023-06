En 2022, pour 21 produits alimentaires « de base » (1) étudiés par l’observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM), la part de la matière première agricole dans le prix au consommateur augmente et passe de 42 à 46 %. A contrario, la part de la marge brute industrielle passe de 26 à 25 % et celle de la grande distribution de 32 à 29 %.

« On voit bien que dans la répartition du « gâteau » il y a eu un gel des marges à l’aval de la production agricole. L’amortissement a peut être été un peu plus fort en ce qui concerne la grande distribution que pour l’industrie », analyse Philippe Chalmin, président de l’observatoire, qui a présenté ses résultats pour 2022, le 22 juin 2023 à Paris en présence du ministre de l’Agriculture Marc Fesneau.

Seulement + 7 % pour le consommateur

Si d’une manière globale, les prix des produits agricoles ont augmenté de plus de 20 %, pour les 34 produits suivis par l’observatoire en 2022, les prix aux consommateurs ont augmenté de 7,3 % selon les chiffres de l’Insee. Ce qui correspond à l’inflation moyenne des produits alimentaires.

« La transmission a été largement amortie au stade du consommateur. L’industrie et la distribution ont contribué à un certain écrasement de ces variations et de ces hausses des prix agricoles, auxquelles il faut rajouter les prix de l’énergie et des emballages », précise Philippe Chalmin.

Les pâtes sont le produit dont les prix ont le plus augmenté avec + 26 % en un an. Le prix du panier de fruits, qui avait fortement progressé en 2021 du fait de la diminution de l’offre engendrée par le gel de printemps, est resté stable. Le prix du jambon cuit (+ 1, 7 %) et de la baguette (+ 4,5 %) progresse moins que l’inflation.

Nouvelle alerte pour les filières d’élevage

« La situation de certaines productions reste préoccupante », a pointé, le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau en ouverture de la présentation, notamment en ce qui concerne les filières lait bio, veaux de boucherie et petit ruminant.

L’observatoire montre que les niveaux de rémunération permise (Smic/UMO) en 2022 ont baissé en bovins viande, lait bio, ovins et lait de chèvre et progressé seulement pour le lait de montagne et de plaine.

Smic/UMO 2021 Smic/UMO 2022 Bovins viande Naisseurs engraisseurs veaux 1,2 0,8 Naisseurs engraisseurs JB 1,5 1,5 Naisseurs 1,1 0,9 Bovins lait Lait de montagne 1,3 1,5 Lait de plaine bio 1,8 1,3 Lait de plaine 2,4 3,2 Ovins viande Pastoraux 1,6 1,1 Herbagers montages 1 0,5 Herbagers plaines 1,4 1 Fourragers 1,4 0,9 Lait de chèvre Ouest et sud-ouest 2,3 1,8

Le consommateur gagnant

« Le gagnant sur la décennie, y compris dans cette période de hausse des prix, c’est le consommateur. On observe sur les courbes une extraordinaire stabilité des prix à la consommation. L’agriculteur reste du mauvais côté de la fourchette, et en particulier les éleveurs, même si la situation s’est améliorée en 2022 », a conclu Philippe Chalmin, qui a annoncé passer la main à Sophie Devienne, professeur à AgroParisTech, à la présidence de l’observatoire à partir d’octobre.

Un constat partagé par Chambre d’agriculture France, qui dans un communiqué du 22 juin 2022, estime que « ces bons niveaux de prix ne doivent pas occulter les signaux préoccupants quant à l’avenir de certaines productions, et la difficulté de certaines filières d’élevage » et pointe la décapitalisation du cheptel qui conduit à des baisses de volume en lait ou viande bovine par exemple.

Marie Salset