Député européen du groupe Renew, Pascal Canfin a déposé un amendement pour que le règlement sur l’utilisation durable des pesticides SUR inclut des clauses miroirs pour les produits importés.

Pascal Canfin, député au Parlement européen sous la bannière Renew, a déposé un amendement ce jeudi 30 mars 2023 pour le prochain règlement sur l’utilisation durable des pesticides SUR. Son objectif, ne plus laisser entrer en Europe des produits à des normes en matière de pesticides inférieures à celles imposées aux agriculteurs européens. « C’est un désavantage compétitif pour nos agriculteurs européens, et un dévoiement potentiel de nos chaînes d’approvisionnement au profit d’importations qui sont réalisées dans des conditions dont nous ne voulons pas en Europe », rappelle-t-il dans un communiqué.

Si cet amendement est adopté, il faudra que les résidus des produits interdits ne soient plus détectables par les technologies en vigueur, à l’entrée des frontières européennes. Pour Pascal Canfin, il n’est plus admissible de traiter les importations de façon plus souple que les productions européennes. « Pour cette raison, je porte dans ce règlement la mise en œuvre de mesures miroirs automatiques : dès qu’un pesticide est interdit en Europe, il devra également l’être pour nos importations », précise le député européen.

Les conditions d’élevage doivent suivre

Le député ne veut pas non plus que l’Europe soit plus tolérante en ce qui concerne l'élevage. Reprenant là aussi le mécanisme des clauses miroirs, Pascal Canfin dit travailler à la construction d’une majorité au Parlement pour soutenir cette initiative. Si elle se concrétise, les industries européennes qui importeraient des produits animaux hors de l’Union devront être en mesure de garantir que les sites de production à l’origine ont respecté les normes environnementales de leurs homologues européens. « Nous y sommes arrivés pour la déforestation, il n’y a pas de raison de ne pas pouvoir y arriver ici aussi », espère-t-il.

Une directive sur les émissions industrielles plus juste

Alors que les discussions sur les critères d’inclusion des élevages dans la prochaine directive sur les émissions industrielles se poursuivent, Pascal Canfin veut là aussi agir. « La directive sur les émissions industrielles européennes a particulièrement suscité l’émoi au sein du secteur de l’élevage en Europe, notamment en raison de l’absence de distinction entre les élevages industriels et les autres », regrette-t-il. Plutôt que de considérer les effectifs au sein des élevages, le député souhaite pour sa part opter pour le taux de chargement par hectare comme critère de classification et « ne pas pénaliser ces derniers qui fournissent de nombreux services écosystémiques très utiles à l’environnement », ajoute-t-il.