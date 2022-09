Le gouvernement prolongera le bouclier tarifaire en 2023 pour les particuliers et les petites entreprises et promet des chèques énergies pour les plus modestes.

En préambule de sa conférence de presse très attendue sur les prix de l’énergie, le 14 septembre 2022, la Première ministre Elisabeth Borne a fixé le cap : « l’objectif est de stopper l’explosion des cours énergétiques dans l'Union européenne" et de couper court aux "coûts déraisonnables" de l'énergie. Car, selon les prévisions, si rien n’est fait, le gaz serait cinq fois plus cher plus en 2023 qu’en 2021, et l’électricité dix fois plus chère. Entre 160 à 175 €/mois d'économies pour les Français Comment va s’y prendre le gouvernement ? D’abord en rassurant les marchés sur les "craintes excessives de pénurie". Puis en encourageant les entreprises comme les particuliers à une "sobriété choisie". Enfin, en mettant la main à la poche, par les mesures suivantes. Bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité . D'abord en limitant les hausses de prix à 15% en janvier 2023 pour le gaz et à 15% en février 2023 pour l'électricité. C'est la prolongation du bouclier tarifaire sur ces énergies fixé à 4% jusqu’à la fin de l'année. Il concernera les ménages, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes. En gros, pour un ménage, ce sera une augmentation de 20 € pour l'électricité au lieu de 180 € par mois, et de + 25 € par mois au lieu + 200 € pour le gaz. Bref, "environ 160 à 175 € par mois d'économies pour les Français", résume Elisabeth Borne.

: un dispositif de 230 millions d'euros avait été annoncé cet été pour aider au remplissage des cuves, qui devrait être en place en novembre, pour un versement d'ici à la fin de l'année. Chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 € pour 12 millions des foyers les plus modestes d'ici à la fin de l'année ou début 2023.

de 100 à 200 € pour 12 millions des foyers les plus modestes d'ici à la fin de l'année ou début 2023. Les petites entreprises auront accès au bouclier tarifaire. Quant à la remise sur les carburants, prévue jusqu'à la fin de l'année, son éventuelle prolongation dépendra du prix du baril début janvier, a soutenu le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

