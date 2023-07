« Pas d’inquiétude : les pertes de rendements sont généralement faibles, et en l’absence de toxicité, il n’y a pas d’impact sur la conduite des récoltes et du stockage », avise Arvalis au sujet du charbon nu de l'orge. Il n’y a en effet pas de contamination du sol ou des outils de récolte.

Les épis charbonnés sont issus de semences préalablement contaminées et non traitées, ou protégées insuffisamment. Or, il n'existe pas de solution de rattrapage en végétation. Si la maladie est à l’origine de l’infestation d’une parcelle, elle peut être toutefois efficacement combattue par des traitements de semences adaptés.

Tébuconazole

Ainsi, dans les essais conduits en 2022 par Arvalis ainsi que la Fnams (Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences), la très bonne efficacité de Celest Orge Net a été confirmée, grâce à l’apport du tébuconazole. Les autres traitements de semences contenant cette substance active (Negev et Redigo Pro) disposent aussi d’une très bonne efficacité.

Si Rubin Plus, Systiva + Premis 25 FS, Rancona 15 ME et Vibrance Gold montrent aussi de bons résultats, le contrôle de ce pathogène reste parfois incomplet. « Des traitements à base de fludioxonil tels que Celest Net, Celest Gold et Difend Extra n’ont en revanche aucune efficacité », alerte par ailleurs l’institut.

Il faut noter que la résistance du charbon nu aux SDHI, identifiée à la fin des années quatre-vingt, est toujours présente sur notre territoire. Elle peut être sélectionnée par des traitements dont l’efficacité n’est pas totale. C’est pourquoi Celest Orge Net ou Raxil Star sont recommandés en filière de production de semences pour éradiquer la maladie et éviter la diffusion des résistances.

Céline Fricotté