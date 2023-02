Cédric Viallemonteil, éleveur de bovins dans le Cantal, s’adresse au ministre de l’Agriculture via son compte Twitter et ses 25 000 abonnés.

« Si nous ne faisons pas de bruit maintenant pour obtenir des solutions à un fléau appelé "rats taupiers" , nous sommes condamnés à vendre nos vaches et fermer nos exploitations. Sur une grande partie du Massif central et sur d’autres montagnes françaises. J’ai l’habitude de dire ce que j’ai à dire ! », explique fermement Cédric Viallemonteil, associé avec son épouse et sa mère sur une exploitation de 175 ha abritant 30 vaches laitières et 100 vaches allaitantes aubracs à Sourniac dans le Cantal.

Le jeune rugbyman a choisi la voie des réseaux sociaux pour faire entendre un message largement partagé. Une première vidéo lancée le 13 février, suivie d’une seconde deux jours plus tard et d'une troisième le jeudi 23 février lui ont permis d’alerter ses 25 000 abonnés sur le sujet récurrent mais non réglé de pullulations répétées de rats taupiers (campagnols terrestres) dans les prairies de montagne.

« Mes prairies temporaires sont ravagées à 90 % par les rats taupiers. Nous avons des haies et des renards dans le Cantal. Mais ils ne suffiront pas à détruire les milliers de rats par hectare qui pullulent sous nos pieds. Une solution efficace à ce fléau est la seule façon de sauver nos exploitations. Les granges sont vides, les prairies dévastées et les trésoreries à plat ! Monsieur le ministre de l’Agriculture, vous mettez en avant l’élevage à l’herbe dans vos discours. Mais nous n’aurons pas d’herbe ce printemps. Nous attendons votre aide et votre visite sur nos exploitations. »

Relais médiatiques

À quelques jours de l’ouverture du Salon international de l’agriculture, le message de Cédric a été largement relayé par les médias nationaux et à destination du grand public. « Je n’ai jamais vu autant de journalistes, affirme le jeune éleveur. BFM, France Inter, Europe 1, Le Point, CNews… Le message a circulé. Atteindra-t-il les relais politiques pour mener enfin à bien une lutte collective efficace ? Tel est l’objectif de Cédric Viallemonteil soutenu par ses pairs éleveurs, nombreux à lui avoir manifesté leur appui.

Une stérilisation en masse de la population de rats taupiers semble une voie de recherche porteuse. Les espoirs des éleveurs qui se sentent isolés et démunis face à ce fléau subi depuis plusieurs années consécutives sur certains secteurs attendent une réponse politique forte. Un rendez-vous est d’ores et déjà proposé par le groupe d’études "Élevage" de la commission des affaires économiques du Sénat le 15 mars 2023 en présence de spécialistes du sujet. « Nous attendons le ministre de l’Agriculture dans le Cantal, insiste Cédric. J’espère que les éleveurs présents au Sia vont lui faire passer cette invitation" ! »