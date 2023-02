La Commission européenne annonce une harmonisation des règles de vaccination des animaux contre les maladies animales les plus graves. Avec, comme priorité assumée, la lutte contre l’influenza aviaire hautement pathogène.

C’était l’une des conditions indispensables pour envisager l’utilisation d’un vaccin contre l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). Ce lundi 20 février 2023, la Commission européenne annonce une harmonisation des règles de vaccination des animaux « contre les maladies les plus graves ». Cette réglementation, publiée le même jour au Journal officiel de l’Union européenne, entrera en vigueur le 12 mars prochain.

Sécuriser les flux d’animaux et de produits

Concrètement, concernant l’IAHP, « des règles spécifiques seront instaurées en matière de vaccination préventive et d’urgence utilisée à des fins de contrôle ou de prévention de la maladie. » Bruxelles promet que ces dispositions permettront de « déplacer en toute sécurité les animaux et les produits provenant d’établissements et de zones où la vaccination a été effectuée. »

La Commission assure que ce nouveau cadre réglementaire est conforme aux normes internationales définies par l’Organisation mondiale pour la santé animale (OMSA) et prend en compte « les connaissances scientifiques récentes ainsi que l’expérience acquise dans l’application des règles de l’Union en vigueur dans ce domaine. »